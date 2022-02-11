«Сочетание несочетаемого»: как умело подобрать блузу к спортивным брюкам, показала Катерина Ковальчук

Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Однажды в пустыне», на которую пришла актриса Катерина Ковальчук. На красной дорожке она покрасовалась в белой блузе с открытой спиной и спортивные брюки. Как отметила эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Мария Рябова, «образ на первый взгляд может показаться непродуманным, вещи будто бы совсем не сочетаются, но это не так».

«Екатерина использовала принцип диффузии — сочетание несочетаемого. Его очень любят мировые стилисты на fashion показах. Ковальчук выбрала блузу в женственном стиле, брюки спорт и ботинки в стиле casual. Спорт и casual гармонично сочетаются с блузой, делая образ динамичным и интересным. Сумочка также прекрасно дополняет лук. Единственное, можно было бы немного поднять ремешок сумки, чтобы выровнять пропорции», — сказала Рябова.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Обучение: школа шопинга, Школа модных профессий, эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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