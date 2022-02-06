«Когда ДНК нужно для смеха!»: Арнтгольц «подловила» похожую на отца 12-летнюю дочку Машу

У Татьяны Арнтгольц только одна дочка — 12-летняя Маша Жидкова. В новых отношениях со звездой сериала «Кухня» Марком Богатыревым актриса родила сына Данилу. В одном из интервью бывший муж Татьяны — Иван Жидков признался, что экс-возлюбленная для него не чужой человек. Да, они расстались, но все еще близки. Связующим звеном между экс-супругами стала общая дочь Машенька.

Девочка в свои 12 лет как две капли воды похожа на звездного отца. Многие поклонники даже шутят по поводу такого сходства: «Когда ДНК нужно для смеха», «Ого-го! С Иваном одно лицо», «Теперь мы знаем, как бы выглядел Иван, будь он девчонкой», «Носик как у папы!», «Ну просто под копирку».

Однако своими светлыми пшеничными волосами Маша Жидкова пошла в маму. Вместе с дочкой актриса проводит зимние каникулы в Сочи. Татьяна Арнтгольц устроила себе и дочери мини-путешествие, что-то вроде девичника.

А муж актрисы, отчим Маши — Марк Богатырев остался с сынишкой Данилой. Повзрослевшая дочка ведущей программы «Жди меня» на НТВ может похвастаться миловидной внешностью.

Мария в отличие от сверстниц не спешит перекрашивать волосы в оттенки радуги или делать пирсинг. Она растет очень скромной и отзывчивой. Слушается маму и папу, уделяя максимум своего времени учебе, а не развлечениям. Таким ребенком можно только гордится.

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