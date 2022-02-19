«Тяжелые сутки»: Ягудин впервые высказался о медалях фигуристок на Олимпиаде

Олимпийский чемпион признался, что не болел за кого-то отдельно.

Соревнования фигуристок в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине не оставили равнодушным никого. Об этом высказались многие представители спорта и шоу-бизнеса, но олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин сутки хранил молчание.

«Тяжелые сутки. Лично мне понадобились 24 часа, чтобы переварить все то, что вчера произошло. Олимпиада 2002 г., где мы с Плющенко боролись за золото, 2018 год — заруба Медведевой и Загитовой — это все уже не кажется такой драмой, как то, что произошло вчера в Пекине», — отметил Ягудин.

Спортсмен признался, что не болел за кого-то отдельно.

«Я переживаю за каждого, кто выступают за мою Родину. И всех трех девочек люблю одинаково», — написал Ягудин.

Напомним, олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, Александра Трусова заняла второе место, а Камила Валиева – четвертое.

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