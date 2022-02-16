«Нельзя выиграть короткой программой»: Ягудин назвал двух фигуристок, откатавших чисто в женском турнире

Как отметил олимпийский чемпион, вся борьба еще впереди.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что только две фигуристки — россиянка Анна Щербакова и японка Каори Сакамото — откатали чисто в короткой программе на Олимпиаде в китайском Пекине.

«Турнир нельзя выиграть короткой программой, но можно проиграть. Были рабочие прокаты. По турнирной таблице мы видим, что у каждого из нашей команды есть шансы побороться за медали абсолютно разного достоинства». Алексей Ягудин

Как заметил Ягудин, россиянки занимают «комфортные места» и могут отлично выступить в произвольной программе. Также олимпийский чемпион обратил внимание на «доскональное судейство» на этих Играх. Такого он давно не видел, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова занимают после произвольной программы первое, второе и четвертое места соответственно. У каждой из фигуристок хорошие шансы на итоговую победу.

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