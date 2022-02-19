Стильная вечеринка: Ксения Бородина в мини-юбке и удлиненной рубашке подчеркнула талию корсетным ремнем

Телеведущая пустилась в пляс в ресторане, продемонстрировав весь модный образ целиком.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина старается не нарушать традицию встречаться по пятницам с подругами. И в этот раз тщательно подготовилась к посиделкам в ресторане. Она посетила салон красоты и подобрала наряд для веселого времяпрепровождения – такой, в котором можно не только быть в центре внимания, но и потанцевать.

Бородина нарядилась в мини-юбку, которую едва видно и-под длинной белой рубашки. Талию она подчеркнула корсетом на шнуровке, а уголки воротничка утрированно развела в стороны.

В таком наряде Бородина пустилась в пляс под живое исполнение музыканта в ресторане. В компании подруг вновь засветилась Катя Жужа, с которой Ксения была в ссоре почти 5 лет, но неожиданно для всех недавно помирилась.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!