«Оля все это затеяла не просто так»: Саша Черно высказалась о конфликте Ольги Бузовой с Ксенией Бородиной

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно по просьбе своих подписчиков прокомментировала новый конфликт между двумя ведущими реалити-шоу — экс- и нынешней — Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной.

Черно дала понять, что ее симпатии — на стороне Ксении Бородиной, поскольку та всегда придерживалась определенных принципов. А Ольга Бузова плясала под дудку редакторов проекта.

«Организаторам с ней было удобно работать, потому что всю чушь, что они ей говорили делать, — она все делала абсолютно», — написала Саша Черно.

Она добавила, что новый конфликт Ольга Бузова раздула, чтобы о ней непременно никто не забывал.

«И вообще я убеждена, что Оля все это затеяла не просто так. Чтобы мы все с вами сейчас говорили о ней. Просто так она ничего не делает», — заключила Саша Черно.

Напомним, на днях Ольга Бузова ни с того ни с сего припомнила обидку Ксении Бородиной. Она заявила, что ведущая «Дома-2» предала ее, когда начала общаться с пришедшим работать на проект Давой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.