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Оганесяны: Саша Черно поделилась редким снимком с мужем Иосифом Оганесяном и сыном Стефаном

Экс-участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян предстали всем семейством на одном фото.

Оганесяны: Саша Черно поделилась редким снимком с мужем Иосифом Оганесяном и сыном Стефаном
Саша Черно. Фото: instagram.com/oganesyan_1993/

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно поделилась в микроблоге теплым семейным снимком.

Фотография, судя по всему, была сделана во время отдыха в Доминикане, откуда Саша Черно и Иосиф Оганесян с сыном Стефаном вернулись некоторое время назад.

В кадре Саша Черно позирует в просторном платье горчичного оттенка, которое открыло ее ножки. Иосиф Оганесян облачен в майку желтого цвета, которая гармонирует с нарядом жены.

Папа держит на руках малыша Стефана. Словом, картинка получилась вполне идиллическая.

Под фото Саша Черно порассуждала о том, что ей неважны слухи вокруг ее имени. Главное – то, что она сама думает о себе и как живет.

Саша Черно с мужем и сыном
Саша Черно с мужем и сыном. Фото: instagram.com/oganesyan_1993/

«Репутация, слухи и прочее — это абсолютно неважно. Важно делать свое дело, 24/7. Нет успешного успеха! У всех бывают взлеты и падения. Пусть болтают что хотят. Умные люди не верят в глупости о других, не проверив это лично. А те, кто верит, они видят в этом просто свои  пороки», — поделилась своими мыслями Саша Черно.

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