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«Рассуждать о несправедливости не приходится»: Сихарулидзе объяснил, почему Трусова проиграла Щербаковой

Как отметил олимпийский чемпион, фигуристку просто захлестнули эмоции.

«Рассуждать о несправедливости не приходится»: Сихарулидзе объяснил, почему Трусова проиграла Щербаковой
Антон Сихарулидзе. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе заявил, что фигуристку Александру Трусову просто захлестнули эмоции после завершения соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Анна Щербакова
Анна Щербакова. Фото: Globallookpress.com

«Прыгнула пять четверных, установила рекорд, по праву выиграла произвольную — и все равно вторая. Но рассуждать о какой-то несправедливости не приходится».

Антон Сихарулидзе

Как заметил Антон Сихарулидзе, разрыв в баллах между Щербаковой и Трусовой после короткой программы был слишком велик. Поэтому она и не смогла обойти Щербакову. По словам Сихарулидзе, если бы Трусова чисто откатала короткую программу, то выиграла бы золотую награду, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александра Трусова заняла второе место в личном турнире на Олимпиаде. При этом она исполнила пять четверных прыжков, что является рекордом.

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Александра ТрусоваАнна ЩербаковаАнтон СихарулидзеКитайОлимпиада в Пекине