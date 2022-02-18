«Рассуждать о несправедливости не приходится»: Сихарулидзе объяснил, почему Трусова проиграла Щербаковой

Как отметил олимпийский чемпион, фигуристку просто захлестнули эмоции.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе заявил, что фигуристку Александру Трусову просто захлестнули эмоции после завершения соревнований на Олимпиаде в Пекине.

«Прыгнула пять четверных, установила рекорд, по праву выиграла произвольную — и все равно вторая. Но рассуждать о какой-то несправедливости не приходится». Антон Сихарулидзе

Как заметил Антон Сихарулидзе, разрыв в баллах между Щербаковой и Трусовой после короткой программы был слишком велик. Поэтому она и не смогла обойти Щербакову. По словам Сихарулидзе, если бы Трусова чисто откатала короткую программу, то выиграла бы золотую награду, сообщает «Спорт-Экспресс».

больше по теме Трусова после устроенной истерики не стала аплодировать Щербаковой на церемонии награждения Исполнив пять четверных прыжков, она осталась только второй.

Напомним, что Александра Трусова заняла второе место в личном турнире на Олимпиаде. При этом она исполнила пять четверных прыжков, что является рекордом.

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