«Рассуждать о несправедливости не приходится»: Сихарулидзе объяснил, почему Трусова проиграла Щербаковой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе заявил, что фигуристку Александру Трусову просто захлестнули эмоции после завершения соревнований на Олимпиаде в Пекине.
«Прыгнула пять четверных, установила рекорд, по праву выиграла произвольную — и все равно вторая. Но рассуждать о какой-то несправедливости не приходится».
Как заметил Антон Сихарулидзе, разрыв в баллах между Щербаковой и Трусовой после короткой программы был слишком велик. Поэтому она и не смогла обойти Щербакову. По словам Сихарулидзе, если бы Трусова чисто откатала короткую программу, то выиграла бы золотую награду, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Александра Трусова заняла второе место в личном турнире на Олимпиаде. При этом она исполнила пять четверных прыжков, что является рекордом.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.