Трусова после устроенной истерики не стала аплодировать Щербаковой на церемонии награждения

Исполнив пять четверных прыжков, она осталась только второй.

Фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпиаде в китайском Пекине в личном турнире фигуристок, демонстративно не стала аплодировать своей партнерше по тренировочной группе Анне Щербаковой, которая стала олимпийской чемпионкой.

Ранее Трусова заявила, в частности, что «никогда больше не выйдет на лед». Она намекнула, что сделала пять четверных прыжков против двух у Анны Щербаковой, однако осталась все равно второй.

Кроме того, Александра Трусова напомнила, что у Анны Щербаковой и Камилы Валиевой, победившей в командных соревнованиях, останутся золотые медали за участие в Олимпиаде, а у нее нет, сообщает championat.com.

больше по теме Саша Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков На зимней Олимпиаде в Пекине фигуристка набрала свой самый высокий балл в карьере.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла золото на играх в Пекине. Трусова стала только второй. Замкнула тройку лучших японка Каори Сакамото. Камила Валиева, считавшаяся главной фавориткой, стала четвертой.

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