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Трусова после устроенной истерики не стала аплодировать Щербаковой на церемонии награждения

Исполнив пять четверных прыжков, она осталась только второй.

Трусова после устроенной истерики не стала аплодировать Щербаковой на церемонии награждения
Александра Трусова. Фото: Globallookpress.com

Фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпиаде в китайском Пекине в личном турнире фигуристок, демонстративно не стала аплодировать своей партнерше по тренировочной группе Анне Щербаковой, которая стала олимпийской чемпионкой.

Анна Щербакова
Анна Щербакова. Фото: Globallookpress.com

Ранее Трусова заявила, в частности, что «никогда больше не выйдет на лед». Она намекнула, что сделала пять четверных прыжков против двух у Анны Щербаковой, однако осталась все равно второй.

Кроме того, Александра Трусова напомнила, что у Анны Щербаковой и Камилы Валиевой, победившей в командных соревнованиях, останутся золотые медали за участие в Олимпиаде, а у нее нет, сообщает championat.com.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла золото на играх в Пекине. Трусова стала только второй. Замкнула тройку лучших японка Каори Сакамото. Камила Валиева, считавшаяся главной фавориткой, стала четвертой.

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Александра ТрусоваАнна ЩербаковаКамила ВалиеваКитайОлимпиада в Пекине