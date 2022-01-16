«Мои котики нежатся»: Рита Дакота полюбовалась дочкой и парнем во время перелета на Бали

Исполнительница Рита Дакота рассказала, как прошло ее путешествие на Бали. Знаменитость запечатлела дочь и бойфренда в самолете. Примечательно, что события показались певице умилительными.

Вначале Рита увидела, что дочь Мия ведет себя, как взрослая. Мие в прошлом году исполнилось четыре. Девочка совсем не капризничала, а смотрела свой любимый фильм в наушниках.

«Ребенок в наушниках, смотрит «Круэллу» свою любимую, ест свои хрумки. Просто путешественник», – похвасталась малышкой Рита.

Позже Дакота заметила, как возлюбленный нежно убаюкивал Мию. Федор Белогай давно подружился с девочкой. Клипмейкер не пытается заменить малышке отца. Однако он стал настоящим приятелем Мии.

«Мои котики нежатся. Сладкие такие, смотрите», – отметила Рита.

После того, как Рита с семьей прилетела на Бали, ее посадили на карантин. В этот период артистка наблюдала за тем, как бойфренд тренировал ее дочь. А малышка Мия играла в визажиста с Белогаем.

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