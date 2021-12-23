«Как мило и атмосферно!»: Рита Дакота с возлюбленным и дочкой позировали в новогодних пижамах возле елки

Певица показала, как украсила дом к зимним праздникам.

Исполнительница Рита Дакота поделилась бэкстейджем своей новогодней съемки с участием дочери Мии и бойфренда Федора Белогая.

Рита нарядила наследницу в алую пижаму с новогодним дизайном. Игрушки и еловые веточки украсили наряд малышки Мии.

Сама Рита тоже облачилась в пижаму. Вот только ярко-красные штаны и рубашка Дакоты были украшены крупной клеткой. Такой же узор был на брюках возлюбленного певицы — клпимейкера Федора Белогая.

Избранник Дакоты завершил свой уютный аутфит для новогодней фотосессии рубиновой футболкой.

«Пускай заливистый детский смех наполняет ваши дома, мои прекрасные люди! Любите и будьте любимыми», — поделилась новогодним настроением Дакота.

«Классные такие! А Мия уже такая большая», «Как мило и атмосферно! Счастья вам бесконечного», «Какие же сладкие», «По-настоящему классная, гармоничная пара, семья», «Вы дополняете друг друга очень классно, вы делаете друг друга лучше», «Как здорово и прекрасно», «Какая атмосфера!» — восхитились новой фотосессией Риты поклонники певицы.

Напомним, ранее Рита Дакота вспомнила последствия болезненного развода с музыкантом Владом Соколовским.

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