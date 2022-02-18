«Празднуем днюшку»: Стас Пьеха показал, как выглядит моложавая Илона Броневицкая

Накануне дочери Эдиты Пьехе — Илоне Броневицкой — исполнился 61 год. День рождения она отметила в кругу близких, об этом в своем инстаграме рассказал ее сын Стас Пьеха.

«Сидим с ма вот, безалкогольно празднуем ее днюшку! Будь здорова и радостна», — написал Пьеха.

Фанаты присоединились к поздравлениям и отметили, что Илона Александровна прекрасно выглядит.

«Потрясающее фото! Счастливые какие! Красивая мама», — писали пользователи Сети.

больше по теме Стас Пьеха рассказал, когда выпивал алкоголь в последний раз Певец посетил новогодний концерт.

Напомним, несколько лет назад Стас Пьеха боролся с алкогольной зависимостью и все-таки смог пойти по пути исправления. После этого он открыл собственную клинику, где любителям выпить помогают вылечиться.

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