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«У меня была своя война»: 84-летняя Эдита Пьеха появилась на телевидении и спела песню

Певица пришла в студию программы «Прямой эфир. Андрей Малахов».

«У меня была своя война»: 84-летняя Эдита Пьеха появилась на телевидении и спела песню
Эдита Пьеха. Фото: Globallookpress.com

Певица Эдита Пьеха впервые за долгое время появилась на телевидении. Она пришла в студию программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1».

Эдита Пьеха
Эдита Пьеха. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«У меня была своя война. С двух и до девяти лет во Франции. Мы по карточкам получали прогнивший сыр, который был похож на сопли. И это было невероятно вкусно. Я была словно дистрофик».

Эдита Пьеха

Как отметила Эдита Пьеха, она не росла в роскоши.

«Что пережили мои родители, я знаю. В моем репертуаре не случайно оказались песни «Баллада о хлебе» и «Баллада о Тане Савичевой», которая вела свой легендарный дневник из блокадного Ленинграда», — заявила Эдита Пьеха.

Напомним, что Эдита Пьеха проживает в Ленинградской области. Недавно стало известно, что ее внук Стас Пьеха — крайне редкий гость в доме бабушки.

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ЛенинградПрограмма "Прямой эфир"Стас ПьехаФранцияЭдита Пьеха