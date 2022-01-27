«У меня была своя война»: 84-летняя Эдита Пьеха появилась на телевидении и спела песню

Певица Эдита Пьеха впервые за долгое время появилась на телевидении. Она пришла в студию программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1».

«У меня была своя война. С двух и до девяти лет во Франции. Мы по карточкам получали прогнивший сыр, который был похож на сопли. И это было невероятно вкусно. Я была словно дистрофик». Эдита Пьеха

Как отметила Эдита Пьеха, она не росла в роскоши.

«Что пережили мои родители, я знаю. В моем репертуаре не случайно оказались песни «Баллада о хлебе» и «Баллада о Тане Савичевой», которая вела свой легендарный дневник из блокадного Ленинграда», — заявила Эдита Пьеха.

Напомним, что Эдита Пьеха проживает в Ленинградской области. Недавно стало известно, что ее внук Стас Пьеха — крайне редкий гость в доме бабушки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.