«Вкусненький соус для тухлого мяса»: Стас Пьеха раскритиковал псевдопсихологию из Интернета

Певец высказал мнение, что настоящую психологическую работу над собой трудно завернуть в красивую упаковку.

Певец Стас Пьеха написал большой пост об эзотерических и психологических высказываниях звезд, популярных блогеров и коучей, которые делятся с публикой простыми советами по достижению счастья и принятию себя. 41-летний артист раскритиковал тех, кто пропагандирует и верит в быстрые способы достижения ментального здоровья.

«Схема проста — эзотерика и псевдодуховность с псевдопсихологией обещают «реки любви» «океаны счастья» и прочее… Эта блевотина хорошо продается, так как питает созависимость и дисфункциональность мышления иллюзиями… Таким коротеньким и дешевеньким дофамином», — пишет Пьеха в Instagram. «Правда в том, что, даже читая первоисточники на ежедневной основе, вы не станете счастливее, уж не говоря о дешевой манипулятивной ретрансляции неупорядоченных обрывков психологии и эзотерики. Единственной целью такого «творца» является обогащение и ощущение собственного величия, значимости». «Это как вкусненький соус для тухлого мяса, так как для долгосрочного улучшения качества жизни и повышения субъективного уровня счастья надо *** (тяжело работать, — Прим. авт.) годами, десятилетиями… Тяжело и мучительно проходя через боль вскрываемых травм, семейных посланий, генетических «подарков»… Ежедневная рутинная работа по духовно-психологической гигиене не выглядит привлекательно и уж точно не гарантирует устойчивых результатов сродни накачке мышц».

Пьеха отметил, что реальный результат в деле достижения счастья и внутренней гармонии может достигаться всю жизнь, но основную массу людей эта данность расстраивает, и они продолжают слушать всяких «гуру», уводящих подальше от реальности.

Напомним, несмотря на рождение в звездной семье, Стас еще в юности имел проблемы с наркотиками и алкоголем. Узнав на собственном опыте, что такое зависимость, певец открыл собственный реабилитационный центр, где и сам принимает участие в оказании психологической помощи пациентам.

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