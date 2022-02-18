«Милашка подзабыла»: Костенко показала, как старшая дочь от Тарасова старательно занимается в балетной студии

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов осенью прошлого года стали многодетной семьей. Модель родила футболисту долгожданного сына Алексея. А тем временем старшая их дочь Милана делает первые шаги в балете.

В своем инстаграме Анастасия показала, как малышка старательно занимается в балетной студии.

«За время адаптации Милашка подзабыла первую позицию», — написала Костенко.

Фанатов умилили старания девочки.

«Милашка молодец! Какая она хорошенькая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с семьей вернулись из отпуска, который провели на Мальдивах. После этого с размахом отметили день рождения второй дочери, Евы. Ей исполнилось два годика.

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