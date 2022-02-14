Спортсмен растет: Костенко нарядила сына-богатыря от Тарасова в баскетбольное боди

Малышу Алексею, третьему ребенку для модели и четвертому для Дмитрия Тарасова, уже три месяца.

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, — многодетная мама. Третьим ребенком девушки стал долгожданный сын, которого назвали Алексеем, и теперь вся семья трепетно опекает кроху. Отец спит с ним, возит в поликлинику, меняет памперсы, мама – вкусно кормит и наряжает.

На этот раз Костенко показала подросшего малыша-богатыря, наряженного в красное боди со спортивной тематикой. На животике крохи красовался силуэт баскетболиста.

«Сладкий болтун!», — подписала мама фотографию, которую опубликовала в микроблоге.

К слову, для самого Тарасова сын стал четвертым ребенком. В первом браке с Оксаной Пономаренко у него появилась дочь Ангелина, которой в этом году исполнится 13 лет.

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