Спортсмен растет: Костенко нарядила сына-богатыря от Тарасова в баскетбольное боди

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, — многодетная мама. Третьим ребенком девушки стал долгожданный сын, которого назвали Алексеем, и теперь вся семья трепетно опекает кроху. Отец спит с ним, возит в поликлинику, меняет памперсы, мама – вкусно кормит и наряжает.
На этот раз Костенко показала подросшего малыша-богатыря, наряженного в красное боди со спортивной тематикой. На животике крохи красовался силуэт баскетболиста.
«Сладкий болтун!», — подписала мама фотографию, которую опубликовала в микроблоге.
К слову, для самого Тарасова сын стал четвертым ребенком. В первом браке с Оксаной Пономаренко у него появилась дочь Ангелина, которой в этом году исполнится 13 лет.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!