Сестры: дочь Дмитрия Тарасова от первого брака предстала с крошкой Евой от Анастасии Костенко

Двенадцатилетняя Ангелина сумела подружиться с детьми своего папы Дмитрия Тарасова от третьей жены.

На днях экс-футболист Дмитрий Тарасов и его третья жена, модель Анастасия Костенко отметили день рождения дочери Евы.

Малышке исполнилось два года. Как оказалось, в числе гостей на празднике Евы была ее старшая сестра, 12-летняя Ангелина.

Девочка родилась в первом браке Дмитрия Тарасова с его теперь уже экс-избранницей Оксаной. Именно бывшая жена Тарасова и поделилась в микроблоге снимками Ангелины, на которых она предстала на дне рождения младшей сестренки Евы.

«Сестры», — подписала экс-супруга Тарасова фото.

В кадре 12-летняя Ангелина держит на коленях хорошенькую виновницу торжества Еву.

Подписчики Оксаны Тарасовой умилились снимкам, заявив, что рады дружбе детей Дмитрия Тарасова от разных браков.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.