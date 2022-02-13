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Сестры: дочь Дмитрия Тарасова от первого брака предстала с крошкой Евой от Анастасии Костенко

Двенадцатилетняя Ангелина сумела подружиться с детьми своего папы Дмитрия Тарасова от третьей жены.

Сестры: дочь Дмитрия Тарасова от первого брака предстала с крошкой Евой от Анастасии Костенко
Дмитрий Тарасов с дочкой Евой. Фото: instagram.com/tarasov23/

На днях экс-футболист Дмитрий Тарасов и его третья жена, модель Анастасия Костенко отметили день рождения дочери Евы.

Малышке исполнилось два года. Как оказалось, в числе гостей на празднике Евы была ее старшая сестра, 12-летняя Ангелина.

Девочка родилась в первом браке Дмитрия Тарасова с его теперь уже экс-избранницей Оксаной. Именно бывшая жена Тарасова и поделилась в микроблоге снимками Ангелины, на которых она предстала на дне рождения младшей сестренки Евы.

Дочери Тарасова от разных браков Ангелина и Ева
Дочери Тарасова от разных браков Ангелина и Ева. Фото: instagram.com/taras2686/

«Сестры», — подписала экс-супруга Тарасова фото.

В кадре 12-летняя Ангелина держит на коленях хорошенькую виновницу торжества Еву.

Подписчики Оксаны Тарасовой умилились снимкам, заявив, что рады дружбе детей Дмитрия Тарасова от разных браков.

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