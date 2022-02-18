«Легенда»: Липницкая обратилась к вице-чемпионке Олимпиады Трусовой, проигнорировав Валиеву и Щербакову

Самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница в истории Игр Юлия Липницкая, как и многие соотечественники и коллеги, следила за стартами личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Прокаты россиянок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой принесли зрителям, переживавшим за них, невероятные эмоции – от восторгов и счастья до слез и обид.

В своем микроблоге Липницкая после финала обратилась к Трусовой, которая впервые в истории Олимпийских игр выполнила пять четверных прыжков за программу. «Легенда. Самая живая и настоящая!», — написала Трусовой Липницкая.

За свою произвольную программу Трусова добрала баллов, которых хватило на «серебро». Но подопечная Тутберидзе осталась недовольна решением жюри, поскольку рассчитывала на «золото». Ее нервы сдали, и она впала в настоящую истерику.

К слову, в адрес чемпионки-2022 Анны Щербаковой и занявшей четвертое место в личных стартах Камилы Валиевой фигуристка не высказалась.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!