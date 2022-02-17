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«Я больше никогда не выйду на лед!»: у Трусовой случилась истерика после выступления на Олимпиаде

Публикуем первые кадры девушек после проката.

«Я больше никогда не выйду на лед!»: у Трусовой случилась истерика после выступления на Олимпиаде
Российская фигуристка Александра Трусова. Фото: Инстаграм

Российская фигуристка Александра Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине, набрав 251,73 очка. Спортсменка настолько расстроилась из-за результата, что у нее случилась истерика после выступления.

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйду на лед! Никогда», — горько плачет девушка.

Напомним, Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Третьей стала девочка из Японии Каори Сакамото. Камила Валиева завоевала четвертое место.

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