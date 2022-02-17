«У меня были самые авангардные съемки!»: Пугачева пришла в восторг при виде двойного подарка от «чеченского» внука

Дени Байсаров наведался к бабушке не с пустыми руками – он приготовил нечто совсем неожиданное.

Алла Пугачева давно перестала выходить на сцену и посвятила себя семье – мужу и детям. Регулярно легендарная артистка принимает в своем замке в деревне Грязь гостей, и на этот раз к ней наведался «чеченский» внук Дени Байсаров, младший сын Кристины Орбакайте.

Дени Байсаров пришел к бабушке не с пустыми руками. Он преподнес ей неожиданный подарок из прошлого – постер с портретом примадонны из старого советского журнала. Оказавшись в замке, внук Аллы Борисовны распаковал презент и представил бабушке сюрприз.

Увидев свой портрет, Пугачева пришла в восторг. Она начала вспоминать, как давно это было. И заключила:

«Какой модный галстучек, по тем временам крутая фотография была!», — поразилась звезда. И начала разглядывать множество снимков по другую сторону подарка: «Смотри, какая модная! У меня были самые авангардные съемки!».

Подарок оказался двойным — с одной стороны это большой постер с портретом, с другой — множество кадров с концерта и интервью примадонны. Тут же разглядывали портрет восьмилетние двойняшки Пугачевой и Галкина. Они тоже оказались под впечатлением.

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