«А вроде взрослый дядька»: Курбана Омарова захейтили в Сети за фото с новой возлюбленной

Недавно стало известно, что новой возлюбленной Курбана Омарова стала жена футболиста сборной России по футболу Федора Кудряшова Анастасия. Пару застукали в одном из ресторанов Москвы. А позже и сам спортсмен подтвердил, что у них с женой все уже давно кончено.

В своем инстаграме Курбан публикует фото с блондинкой, но не показывает ее лицо. Свежий снимок, который был сделан в Милане, вызвал бурю эмоций среди фолловеров.

«Как смешно все это. А вроде взрослый дядька… Ксюша лучше была! Что у нее с волосами? Волосы надо подстричь» — писали пользователи Сети.

Напомним, Кудряшова родила футболисту двоих детей. У Курбана также есть сын и дочь от разных браков.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.