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«А вроде взрослый дядька»: Курбана Омарова захейтили в Сети за фото с новой возлюбленной

Бизнесмен показал свежий снимок в своем инстаграме.

«А вроде взрослый дядька»: Курбана Омарова захейтили в Сети за фото с новой возлюбленной
Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

Недавно стало известно, что новой возлюбленной Курбана Омарова стала жена футболиста сборной России по футболу Федора Кудряшова Анастасия. Пару застукали в одном из ресторанов Москвы. А позже и сам спортсмен подтвердил, что у них с женой все уже давно кончено.

В своем инстаграме Курбан публикует фото с блондинкой, но не показывает ее лицо. Свежий снимок, который был сделан в Милане, вызвал бурю эмоций среди фолловеров.

Курбан Омаров
Курбан Омаров. Скриншот: instagram.com/zimamoscow/

«Как смешно все это. А вроде взрослый дядька… Ксюша лучше была! Что у нее с волосами? Волосы надо подстричь» — писали пользователи Сети.

Напомним, Кудряшова родила футболисту двоих детей. У Курбана также есть сын и дочь от разных браков.

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