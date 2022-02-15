Бородина будет в шоке: Курбан Омаров преподнес новой возлюбленной ключи от «Майбаха»

В День святого Валентина на завтрак бывший муж телеведущей сделал щедрый жест.

Экс-муж Ксении Бородиной, блогер и бизнесмен Курбан Омаров сейчас строит любовь с бывшей подругой телеведущей, Анастасией Кудряшовой, женой защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова. Правда, к ней тоже сейчас применима приставка «экс», поскольку спортсмен открестился от союза, подчеркнув, что они давно не вместе.

Омаров и Кудряшова провели День влюбленных вместе. С самого утра Курбан решил порадовать пассию щедрым жестом. Он преподнес ей на блюдечке рядышком с пирожным ключи от своего «Майбаха».

«Открывай глаза, дорогая! Это мой подарок тебе на 14-е. Ты можешь в любое время «один раз посидеть за рулем», — написал мужчина.

Напомним, что Омаров и Бородина развелись летом 2021 года. Недавно мужчина заявил, что бывшая жена изменяла ему с его другом Трофимом Семищенко. В отместку Курбан закрутил интрижку с бывшей девушкой этого экс-товарища и по совместительству – подругой Бородиной. Сейчас, как мы видим, у него другая возлюбленная.

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