«Как в воду глядел!»: Плющенко обратился к российским фигуристкам, блиставшим на Олимпиаде в Пекине

Российские спортсменки взяли медали на Играх, но фаворитка сезона не смогла добраться до пьедестала.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, как и многие другие спортсмены, следил за стартами на Олимпиаде в Пекине. По итогам прошедшего накануне финала в личном турнире, где россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места соответственно, Плющенко высказался в Сети.

Фигурист оценил выступление «золотой» чемпионки Щербаковой как мощное и легкое. Трусову, которая была какое-то время воспитанницей Плющенко, он поздравил с исполнением мечты.

«Сашенька, ты сделала историю, 5 квадров -это как не крути — круто! Ты еще раз доказала всему миру, что ты — Русская Ракета! Не все получилось, но я ряд, что твоя мечта сбылась!», — порадовался за экс-подопечную тренер.

Бывшая воспитанница Плющенко впервые в карьере и в истории Олимпийских игр исполнила пять четверных прыжков. И муж Яны Рудковской заметил:

«Сегодня мы пережили исторический момент и эволюцию Олимпийских игр! В 2010 году в Ванкувере я сказал, что будущее за четверными прыжками не только у мальчиков, но и у девочек, как в воду глядел! Боюсь даже представить какой прыжковый контент будет на Олимпийских играх 2026 и 2030!», — написал тренер.

Отдельно Плющенко обратился к Камиле Валиевой, которая не смогла завоевать медалей в личных стартах: «Камилочка, держись, иногда приходится упасть, чтобы очень сильно взлететь в будущем! Ты пережила большое давление и стресс, но ты — очень большая спортсменка, которую полюбил весь мир! Уникальная и неповторимая!».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!