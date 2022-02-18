Опередила тренд: Бузова в Африке нарядилась в юбку самой актуальной длины будущего лета

Звездная модница любит быть в числе первых всегда.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Африке, несмотря на высокую занятость на съемках, продолжает вести свой Instagram. Миллионы поклонников имеют возможность путешествовать вместе со своей любимицей по местным достопримечательностям, задавать ей вопросы или оценивать модные образы.

На этот раз Бузова поделилась видеороликом, на котором предстала в трендовом наряде предстоящего лета. Красотка подчеркнула длинные ноги миниатюрной юбкой, длина которой станет хитом в жаркий сезон и которая незаменима в знойной Африке сейчас.

Ранее Эвелина Хромченко, рассказывая о тенденциях предстоящего лета, отметила, что мини будут носить все модницы, несмотря на то что многие отвыкли от такой длины. С модой, как говорится, не поспоришь.

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