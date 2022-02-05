Будут носить все модницы: Хромченко рассказала, какая длина юбок будет в тренде этим летом

Телеведущая рассказала об этом на программе "Модный приговор".

Несколько сезонов подряд в гардеробах модниц правит бал женственная длина миди. Но ей на смену в грядущем весенне-летнем сезоне придет совсем другая величина, о которой поведала в эфире шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко.

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Телеведущая, комментируя перевоплощение героини выпуска, обратила внимание на платье миди. Такая длина ниже колена очень идет любой женщине, оставляя простор воображению для окружающих взглядов противоположного пола. Но будущим летом она безоговорочно капитулирует перед другой, более волнующей длиной.

«Мини – тренд будущего лета», — заявила стилист.

При этом, эксперт заметила: «Мини-юбка – это здорово, но там мечтать не о чем, потому что все на блюде». При этом критиковать эту длину фэшн-гуру ни в коем случае не берется — с модой, как говорится, не поспоришь.

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