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«Она будет очень маленькая»: Ольга Бузова рассказала поклонникам о будущей свадьбе

Певица поделилась своими планами на торжество.

«Она будет очень маленькая»: Ольга Бузова рассказала поклонникам о будущей свадьбе
Ольга Бузова. Фото: globallookpress.ru

Ольга Бузова рассказала о будущей свадьбе. Певица поделилась с поклонниками как представляет себе торжество. Телеведущая призналась, что как и любая женщина мечтает о свадьбе, однако на этот раз она будет камерной и только для близких.

«Если говорить про свадьбу, то она будет очень маленькая… камерная… Только самые близкие друзья и родные. Я больше не хочу впускать всех в свою личную жизнь», — рассказала Бузова в своем Instagram.

Скрин stories Ольги Бузовой
Скрин stories Ольги Бузовой: instagram.com/buzova86

Также поющая ведущая призналась, что свадьбу она представляет на озере Гарда, чтобы оттуда можно было отправить в свадебное путешествие на остров Капри. Для торжества Ольга предпочитает простое, элегантное платье.

Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара рассталась в 2016 году после четырех лет брака.

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Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоОльга БузоваОльга Бузова и Дмитрий ТарасовСвадьба