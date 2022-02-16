«Она будет очень маленькая»: Ольга Бузова рассказала поклонникам о будущей свадьбе

Ольга Бузова рассказала о будущей свадьбе. Певица поделилась с поклонниками как представляет себе торжество. Телеведущая призналась, что как и любая женщина мечтает о свадьбе, однако на этот раз она будет камерной и только для близких.

«Если говорить про свадьбу, то она будет очень маленькая… камерная… Только самые близкие друзья и родные. Я больше не хочу впускать всех в свою личную жизнь», — рассказала Бузова в своем Instagram.

Также поющая ведущая призналась, что свадьбу она представляет на озере Гарда, чтобы оттуда можно было отправить в свадебное путешествие на остров Капри. Для торжества Ольга предпочитает простое, элегантное платье.

Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара рассталась в 2016 году после четырех лет брака.

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