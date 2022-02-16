«Отыгрываться на ребенке – грех!»: Марина Зудина высказалась о скандале вокруг Камилы Валиевой

По словам актрисы, пусть хоть за что-то в этой жизни ответят чиновники от спорта.

Актриса Марина Зудина в Instagram заявила, что за скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой ответственность должны понести чиновники от спорта.

По словам Зудиной, Валиева ровесница ее дочери и она с трудом понимает, что творится на душе у спортсменки. Дети подвергаются колоссальным нагрузкам в любом виде спорта. Актриса рассказала, что ее тетя работала врачом с гимнастками. Она рассказывала Зудиной, что девочкам колют уколы, чтобы не приходили месячные во время стартов.

«Отыгрываться на ребенке — грех! Надо понимать, кто за этим стоит! Да, это взрослые отдают детей в спорт, взрослые их тренируют и взрослые направляют их и следят за их здоровьем! Это их зона ответственности! Я смотрю на дочь, которую безмерно люблю и испытываю боль, представляя, через что проходит Камила!» Марина Зудина

Напомним, что допинг-проба Камилы Валиевой оказалась положительной. Однако российскую спортсменку допустили к личному турниру на Олимпиаде в Пекине. Разбирательства продолжатся уже после игр.

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