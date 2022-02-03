«Пожелайте мне здоровья»: Диана Пожарская отмечает 30-летие на карантине

Исполнительница главной роли в фильме «Чемпион мира» Диана Пожарская призналась, что 30-летний юбилей отмечает дома. Причиной стала болезнь знаменитости.

Пожарская не сможет посидеть за столиком в ресторане с друзьями или отправиться на романтическое свидание с мужем в свой день рождения. Все дело в том, что актриса сидит на карантине.

В свой 30-й день рождения Диана Пожарская мечтает только о хорошем самочувствии. Артистка попросила поклонников пожелать ей здоровья.

«Не знаю, говорить или нет, но мы на карантине. Поэтому как-то вот так вот в этом году проводится день рождения. Все в целом хорошо. Просто пожелайте мне здоровья и все! И мне будет приятно!» — сообщила актриса riafan.ru.

Напомним, ранее муж Дианы Пожарской рассказал о знакомстве с актрисой. Иван Янковский обратил внимание на свою будущую жену на съемочной площадке.

Артисты скрывали от фанатов свои отношения. Янковский и Пожарская даже тайно расписались.

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