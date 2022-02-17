«Умеют делать комплименты»: Зара похвасталась своими повзрослевшими наследниками

Исполнительница Зара рассказала, как возмужали ее сыновья Даниил и Максим.

Артистка отметила, что оба мальчика хорошо учатся и сами тянутся к знаниям.

«Старший отлично проявляет себя в разработке учебных проектов, где важно проявить многозадачность. Младший сын показывает большую склонность к изучению языков. Пока я не могу точно сказать, кем каждый из них хочет стать. У них еще достаточно времени для определения и поиска себя. Но я точно знаю, что для них важно наличие знаний и хорошее образование», — призналась Зара.

Артистка добавила, что сыновья растут настоящими джентельменами. Мальчики делают комплименты своей маме и стараются поддерживать ее в сложных жизненных моментах.

«Мальчишки всегда обращают внимание, как я выгляжу, умеют делать комплименты. Иногда, собираясь на ужин, могу спросить их совета, они с радостью подскажут», — резюмировала Зара в беседе с WMJ.ru.

Напомним, ранее Зара в красивом платье повеселилась на дне рождения Льва Лещенко.

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