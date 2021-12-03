«Похожа на принцессу»: Зара нарядилась в пышное платье с сеткой и обняла сыновей

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Зары появилась фотография знаменитости в окружении двух сыновей.

Зара в дымчатом платье со стразами и сеткой подчеркнула талию шоколадным поясом. Певица нарядила своих сыновей в классические брючные костюмы синего и черного цветов.

Мальчики вместе с мамой собрались на вечеринку к дочери Филиппа Киркорова. Для праздника Аллы-Виктории Зара вместе с наследниками выбрали роскошные наряды принцессы и принцев.

«Сыновья сказали: «Мама, ты похожа на принцессу!» Приятно. Как думаете, куда мы нарядились?» — отметила Зара.

«Они правы, о принцесса Востока! Шикарный образ!», «Мальчишки правы. Вы самая настоящая принцесса», «Какие красивые мальчики и Вы, конечно», «Сыновья ваши правы, они тоже классные ребята», «Очень красивые мальчики, А мама, как сестра», «Вы, действительно, принцесса! Всегда любуюсь вами», «Правильно сказали. И сыновья, как принцы. Красивые» – написали восхищенные поклонники Зары.

Напомним, ранее Зара выразила слова соболезнования родственникам Нины Ургант. Артистка умерла на 93-м году жизни. У бабушки Ивана Урганта была болезнь Паркинсона.

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