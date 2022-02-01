Получился триколор: Алсу в белоснежном платье в пол появилась на юбилее Лещенко с Зарой и Жасмин

Певица подготовила номер вместе с коллегами для именинника. Она оделась в одном стиле с Зарой и Жасмин.

Алсу является известной певицей. Она не скрывает, что уже в юном возрасте была знаменита на всю страну. И спустя годы ее армия поклонников только растет. Артистка уже стала женой и мамой троих детей.

При этом она успевает не только строить карьеру и путешествовать. В свои 38 лет звезда может похвастаться стройной фигурой. Однако она предпочитает выглядеть элегантно и избегает слишком коротких нарядов.

А вот 1 февраля Алсу успела покрасоваться в разных образах. Сначала она отметилась в повседневном наряде на репетиции. Певица подчеркнула талию, надев джинсы-трубы и белую блузку.

А вот вечером артистка устроила сюрприз имениннику Льву Лещенко. Она появилась на его праздничном концерте, надев белоснежное платье в пол с эффектом мерцания. Туфли на каблуке дополнили ее образ.

Примечательно, что она выступила с Жасмин и Зарой, которые оделись с ней в одном стиле, но выбрали красный и синий цвета. На сцене получился триколор. Они спели для Лещенко и его гостей.

Поклонники восхитились тем, как выглядят артистки. Многие остались в восторге от того, как выступили звезды. «Ну что за три грации», «Как вы синхронно танцуете», «Ох, вот это сюрприз», «Роскошное выступление», «Как приятно смотреть на таких красоток», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: