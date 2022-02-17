«Мой самый гениальный спортсмен»: Водорезова объяснила, почему Тен уехал от нее в США

По словам тренера, фигурист буквально не мог сидеть на месте.

Тренер Елена Водорезова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее ученик фигурист Денис Тен уехал от нее в США.

«Мой самый гениальный спортсмен – Денис Тен. Он не мог сидеть на месте. Ему все время надо было чем-то заниматься, что-то пробовать. Его родители сказали, что хотят уехать. Почему не попробовать в Америке. В итоге он стал знаменитым». Елена Водорезова

Как отметила Водорезова, к сожалению, Денис Тен погиб. «Мы с его мамой сблизились еще больше. Потерять Дениса ей было очень сложно. Вся ее жизнь была вложена в него. Бывают такие вещи, которые не зависят от кого-то», — заявила Елена Водорезова.

Напомним, что Денис Тен был убит в Казахстане летом 2018 года. В его память был назвал турнир и установлен монумент в Алма-Ате.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.