«Разойдитесь все, я буду прыгать»: Татьяна Навка вспомнила, как любила экстрим в детстве

В новом интервью известная фигуристка Татьяна Навка вспомнила свое детство и то, как она пришла в спорт.

46-летняя олимпийская чемпионка рассказала, что, так как ее мать была мастером спорта по спортивной гимнастике, ее тоже сначала отдали в гимнастику, но это занятие не увлекло юную Таню.

«Я походила где-то около месяца и лишь потому, что меня на батут пускали попрыгать. Вы же помните, что в то время батут был в новинку, большая редкость! Для меня это был абсолютный аттракцион. И вот это ощущение — скорость, адреналин, высота — меня завораживало. Я вообще любила залезать на высокие заборы, деревья, прыгать с каких-то крыш в снег», — поделилась Навка.

Спортсменка отметила, что есть дети очень осторожные, аккуратные, но она была не таким ребенком. Своей любовью к высоте и экстриму юная Таня часто пугала мать.

«Помню, она вечно подбегала к дереву и говорила: «Доченька, я тебя умоляю, не двигайся, сейчас мы тебя снимем». А я кричала сверху: «Разойдитесь все, я буду прыгать», — цитирует Навку издание 7days.

И вот девчонка с таким характером увидела по телевизору, как быстро и эффектно катается на льду фигуристка Елена Водорезова. Таня тут же сказала родителям, что на гимнастику она больше не пойдет — ей нужны коньки.

Ледовую обувь для девочки искали около полугода, а в это время она каталась на роликах под присмотром своего отца. По словам Навки, колени были разбиты, но она была довольна. Зато, когда девочка впервые вышла на лед (а было ей около пяти лет), она сразу поехала, не держась за бортики.

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