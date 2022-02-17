Друг Баталовых рассказал, когда вдова поняла о мошеннических намерениях Цивина и Дрожжиной

Научный руководитель Государственного архива России Сергей Мироненко, который является близким другом семьи актера Алексея Баталова, назвал момент, когда вдова звезды, Гитана Леонтенко, поняла, что юрист Михаил Цивин и его жена, актриса Наталья Дрожжина, ее откровенно обманывают.

«Однажды и у нее открылись глаза. Это случилось, когда Наталья Дрожжина захотела оформить опеку над Марией Баталовой. После этого Гитане Аркадьевне стали понятны многие вещи». Сергей Мироненко

Как заметил Сергей Мироненко, Гитана Леонтенко никогда бы не пошла, чтобы кто-то оформил опеку над ее страдающей ДЦП наследницей. Она разгадала истинные намерения юриста и актрисы и забила тревогу, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обвиняются в мошеннических действиях с имуществом семьи Алексея Баталова. Если их вина будет доказана, то им может грозить до десяти лет лишения свободы.

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