Какую роль в установке памятника Татьяне Самойловой на самом деле сыграли Наталья Дрожжина и Михаил Цивин

И как сегодня выглядит захоронение звезды фильмов «Летят журавли» и «Анна Каренина».

На Новодевичьем кладбище прошло открытие памятника актеру Олегу Табакову. Монумент создан из хрусталя и зеленого мрамора, который заказывался специально из Индии. В этот день на кладбище собралось много людей, которые не только пришли почтить память Олега Павловича, но и посетили захоронения других выдающихся личностей. Нередко люди останавливались и у памятника актрисы Татьяны Самойловой.

Он представляет собой бронзовый бюст артистки, венчающий стелу. На монументе высечены годы жизни звезды советского кинематографа и изображения журавлей. Как известно, Татьяна Самойлова сыграла главную роль в фильме «Летят журавли», получившем Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Роль Вероники, любившей героя Алексея Баталова Бориса, принесла ей международную славу.

Рядом с монументом можно увидеть табличку с надписью: «Этот памятник создан благодаря помощи Студии Монументальной архитектуры «Монарх», а также многочисленных коллег, друзей, почитателей таланта Татьяны Самойловой и лично: Н. Дрожжиной, М. Цивина, М.Бочкова, З. Церетели, И. Кобзона, Б. Матвеева, Ю. Драган, Е. Дуровой, Т. Степановой, И. Давыдовой, А. Самбурской, А. Даль, А. Даренкова и С. Меринова.

Сразу же бросаются в глаза имена актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина, о которых сейчас чаще всего упоминают в статьях, посвященных делу актера Алексея Баталова. Их обвиняют в краже его имущества.

Как же получилось, что в этом списке опальные супруги опередили Зураба Церетели, который, кстати, безвозмездно сделал бронзовый бюст Татьяны Самойловой и Иосифа Кобзона?

Как собирали деньги на памятник Татьяне Самойловой

Как известно, Татьяна Самойлова ушла из жизни 4 мая 2014 года – в день собственного 80-летия. Долгое время ее захоронение оставалось неприметным для посетителей – скромная могилка с выцветшей фотографией.

В свое время на этот факт обратил внимание друг Татьяны – актер Василий Ливанов. Он отметил, что мимо могилы Татьяны Самойловой проходят тысячи людей и возмущаются, что актрисе до сих пор не установлен достойный памятник.

Как писали СМИ, у сына актрисы Дмитрия, живущего в США, средств на создание монумента, не было.

Тогда к решению проблемы подключились представители Союза кинематографистов во главе с Никитой Михалковым, председатель культурного центра «Слава» Василий Лановой, который когда-то был женат на Татьяне Самойловой и другие неравнодушные россияне. Как писали тогда СМИ, поначалу брат актрисы Алексей Самойлов не разрешал предпринимать какие-либо действия на могиле актрисы. Но потом одобрил эскиз скульптора Бориса Матвеева.

Какую роль в установке памятника сыграли Михаил Цивин и Наталья Дрожжина

Установка памятника стоила 3,8 миллиона рублей. Поначалу планировалось, что на могиле актрисы появится хрустальный бюст.

Благодаря краудфандинговой компании Planeta.ru и призывам актеров Михаила Полицеймако и Гоши Куценко в Инстаграме удалось собрать 117. 000 рублей. Казалось, бы оставшаяся сумма неподъемна.

Но скульптор Зураб Церетели вместо хрустального безвозмездно сделал бронзовый бюст актрисы. Финансовую поддержку оказал и благотворительный фонд Никиты Михалкова «12». Свою лепту в сбор средств внесли также Иосиф Кобзон и актриса Настасья Самбурская. Но подавляющую часть расходов взяла на себя студия «Монарх» во главе с Максимом Бочковым.

Как писало издание Dailystorm.ru, именно Цивин и Дрожжина как раз и нашли эту компанию, которая также участвовала в монтаже памятника Льву Дурову. Сделать памятник из хрусталя – тоже идея «Монарха». В 2019 году издание «Собеседник» сообщало, что изначально идея поставить памятник Татьяне Самойловой все-таки принадлежало Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной.

Однако есть одно «но». В интервью программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ энтузиаст Лариса Петрова, благодаря неравнодушию которой несколько заброшенных могил знаменитых артистов теперь украшают гранитовые и мраморные надгробия, предположила, что такой памятник стоит не больше 500 000 рублей, но никак не 3 миллиона. Впрочем, это только ее предположения.

Как захоронение Татьяны Самойловой выглядит сегодня

А вот что рассказывала в интервью Teleprogramma.pro актриса Людмила Поргина.

«Кстати, даже на памятнике Татьяне Самойловой написано: в постановке памятника участвовали Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Я спросила ее брата Алексея: «Леша, а в чем заключалось их участие? Они — что, давали деньги? Пробивали место? Общались со скульптором?» Это же какая-то глупость, — пояснила Людмила. — На всех похоронах, включая прощание с моим мужем, они были в первых рядах. Притом, что не являлись его друзьями».

Наверное, уже не важно, сколько стоила установка монумента в 2019 году, и кто внес свою лепту в это благородное дело. Главное, что к памятнику Татьяне Самойловой не зарастает народная тропа. Ее могила выглядит очень ухоженно, ничем не хуже «соседей» — певицы Людмилы Зыкиной и мэра Москвы Юрия Лужкова.

Сегодня возле захоронения Татьяны Самойловой можно увидеть ее цветную фотографию и корзины свежих цветов. А значит, ее помнят и любят.

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