Линдт объяснила, почему перестала общаться с сыном-священником Золотухина от первого брака

Актриса Ирина Линдт в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не общается с сыном своего покойного гражданского мужа Валерия Золотухина Иваном. Он стал священником. Мужчина родился в 1969 году от первого брака звезды с актрисой Ириной Шацкой.

«С Денисом мы много разговаривали, когда Валерий Сергеевич уже болел. Подолгу разговаривали. Это было мудрое отношение к жизни с его стороны. И с нашим сыном Ванькой Денис много общался. Когда Валерий Сергеевич ушел, общение, к сожалению, прекратилось». Ирина Линдт

Как отметила Ирина Линдт, Денис был единственным человеком, кому она сказала о страшном диагнозе Золотухина — раке. «Жизнь после смерти Валерия Сергеевича пошла своим чередом и не было повода специально созваниваться с Денисом. Я так и осталась одна после смерти Золотухина. Сын Ваня — главный мужчина в моей жизни», — заявила Ирина Линдт.

Напомним, что в 2004 году Ирина Линдт родила сына Ивана от Валерия Золотухина. Ради молодой актрисы он так и не ушел из семьи. Актер умер в 2013 году.

Смотрите также: