«Мой Ванюша!»: Ирина Линдт разместила редкий снимок сына Валерия Золотухина

Надо признать, что наследник как две капли воды похож на своего звездного отца.

Актриса Ирина Линд в Instagram опубликовала снимок шестнадцатилетнего сына Ивана, который, как две капли воды похож на своего отца — Валерия Золотухина. Актер ушел из жизни в 2013 году.

«Как заставить 16-летнего сына сфотографироваться вместе с мамой или хотя бы одному? Варианты: никак, тайком через окно, дать свои солнечные очки или дождаться хорошего настроения! Мой Ванюша!»

Ирина Линдт

«По Ивану Голливуд плачет», «Как же он все-таки сильно похож на своего отца», «Ох, как вырос ваш сынок. Красавец. Очень, конечно, сильно похож на папу. Ну и на вас чуть-чуть», «Как можно было родить клона Золотухина. Невероятно!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Линдт подарила сына Валерию Золотухину в 2004 году. Она была на 33 года моложе актера, когда начинался их роман. При этом Валерий Золотухин не жил с актрисой.

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