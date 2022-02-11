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«Леечка, дорогая моя!»: Валерия поздравила с юбилеем экс-избранницу Иосифа Пригожина

Певица дружит с Лейлой Фаттаховой.

«Леечка, дорогая моя!»: Валерия поздравила с юбилеем экс-избранницу Иосифа Пригожина
Валерия. Фото: Instagram.com/valeriya

Исполнительница Валерия опубликовала в личном микроблоге фотографию с Лейлой Фаттаховой и ее дочерью. Таким способом знаменитость поздравила бывшую возлюбленную мужа с днем рождения.

Напомним, что муж Валерии семь лет прожил с экс-менеджером по подбору артистов в компании «Союз». Лейла Фаттахова подарила продюсеру Иосифу Пригожину дочь Лизу. Наследницу Пригожина обожает и его нынешняя жена Валерия.

Исполнительница прекрасно ладит с экс-избранницей Пригожина. Поэтому Валерия трогательно поздравила Лейлу Фаттахову с днем рождения. Артистка также разместила архивный снимок в обнимку с Лейлой и ее дочкой.

Валерия. Фото: Instagram.com/valeriya
Валерия с Лейлой Фаттаховой и ее дочерью Лизой. Фото: Instagram.com/valeriya

«Лейла, Леечка, дорогая моя! Поздравляю тебя с днем рождения! Восхищаюсь тобой, очень тебя люблю, уважаю и желаю тебе много радостных, счастливых лет впереди. За Лизу вам с Йосей отдельная благодарность. И пусть говорят…» – обратилась Валерия к бывшей возлюбленной Иосифа Пригожина.

Напомним, ранее сам Иосиф Пригожин поздравил бывшую жену с днем рождения. Продюсер в юбилей Фаттаховой пожелал скорейшего выздоровления своей экс-возлюбленной.

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