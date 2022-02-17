«Мы боялись даже дышать»: Андрей Малахов прервал съемки из-за Камилы Валиевой

Выступление фигуристок в короткой программе на Олимпиаде состоялось 15 февраля. В этот день в студии у Андрея Малахова проходили съемки, которые он решил остановить для того, чтобы посмотреть номер фигуристки в прямом эфире.

«Андрей остановил запись своей программы, чтобы посмотреть в прямом эфире выступление Камилы Валиевой. Мне кажется, что мы боялись даже дышать, чтобы только не помешать ей своим волнением…» — написала в блоге бывшая жена продюсера «Дома-2» Василина Михайловская.

Напомним, по итогам короткой программы Камилла Валиева набрала наибольшее количество баллов и стала лидером. Старт произвольной программы в личном турнире фигуристок пройдет 17 февраля.

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