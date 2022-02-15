Слезы обиды: Камила Валиева едва не расплакалась после ошибки на тройном акселе в короткой программе Олимпиады

Камила Валиева с блеском выступила с короткой программой на Олимпиаде в Пекине. Однако фигуристка совершила небольшую ошибку, сорвав тройной аксель. Все остальные элементы, как позже сказал Алексей Ягудин, находящийся в дикторской кабинке, спортсменка выполнила безукоризненно.

Пока подопечная Этери Тутберидзе захватила лидерство, но на льду с короткой программой выступят еще три фигуристки. Уже известен результат Камилы Валиевой у нее 82,16 балла. После неидеального проката фигуристка не сдержала слез обиды, расплакавшись на эмоциях.

Последние дни из-за сомнительного допинг-теста и последующим за ним расследования, состояние нашей чемпионки едва ли можно было назвать спокойным. Но она сумела справиться с волнением. Лишь только слезы после дебюта в личном турнире на Олимпиаде выдали переживания Камилы Валиевой.

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