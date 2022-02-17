Эти ноги покорили мир: Водянова в коротеньком платьице показала всю свою модельную красоту

Звезда подиумов повеселилась на вечеринке в наряде из пайеток.

39-летняя супермодель Наталья Водянова продолжает регулярно блистать на мировых подиумах, хотя официально завершила свою карьеру. Фэшн-дива по-прежнему в идеальной форме, притом что является пятикратной матерью.

В очередной раз Водянова продемонстрировала, в какой отличной форме находится, когда появилась на вечеринке у друга в Париже. Звезда подиумов предстала в кругу товарищей в коротком платье из пайеток. Позируя на фотографии, модель предъявила в камеру бесконечно длинные красивые ноги в босоножках.

Напомним, Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде. После школы она стала моделью и покорила мировой подиум, стала любимой моделью Валентино и входит в пятерку самых высокооплачиваемых моделей мира.

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