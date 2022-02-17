Вот откуда 70 кг: Анастасия Решетова показала, какую еду старается выбирать в супермаркете

26-летняя Анастасия Решетова в прошлом была моделью и участвовала в конкурсах красоты. В настоящее время девушка занимается бизнесом – у нее несколько салонов красоты, а также недавно запустилось производство нижнего белья. Кроме того, экс-возлюбленная рэпера Тимати взялась активно полнеть.

После Нового года девушка призналась, что весит 70 кг и счастлива. Кто-то из поклонников попросил раскрыть секрет набора веса, и экс-модель не стала скрывать – она с неуемным аппетитом скупает в супермаркетах сладости.

Напомним, Решетова была в отношениях с Тимати шесть лет. У них родился сын Ратмир, но в 2020 году, в канун его первого дня рождения, пара распалась.

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