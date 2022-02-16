Муцениеце без макияжа в простой футболочке и джоггерах показала, как похорошела после детокс-санатория

Агата Муцениеце решила, что ей нужно привести себя в форму после отдыха в Дубае.

Агата Муцениеце по-российски отдохнула в Дубае, ни в чем себе не отказывая. Актриса, находясь еще в Арабских Эмиратах, поняла, что стала набирать вес, однако ничего делать с этой проблемой не стала.

Звезда «Закрытой школы» заявила, что в отпуске она будет есть сколько хочет и что хочет. Результат не заставил себя долго ждать — лишних 3 кг. Справляться с этой проблемой, уже будучи в России, Агата Муцениеце поспешила в специализированном детокс-санатории, где специалисты назначили ей диету и физические нагрузки.

В итоге Муцениеце пришла к идеальному для себя состоянию. Актриса, глядя на себя в зеркало, даже пришла к выводу, что она к тому же внешне посвежела. В личном блоге она выставила фотографию без прикрас — с чистым лицом без макияжа, в простой футболочке и джоггерах, с хвостом на голове, запечатлевшись с подругой в лифте.

«Мне кажется, мы такие хорошенькие!» — восхитилась своим внешним видом Агата Муцениеце.

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