«А теперь раздевайся»: Дубцова вспомнила о требовании одного продюсера на кастинге

Музыкальную карьеру Ирина Дубцова начала строить с ранних лет. В 1993 году ее родители Виктор и Наталья Дубцовы создали в Волгограде детский коллектив «Джем», в котором пела и Ирина. Позже она перебралась в Москву и стала участницей группы «Девочки», которую создал Игорь Матвиенко.

Позже в жизни Дубцовой наступили грандиозные перемены: она стала участницей, а затем и победительницей «Фабрики звезд – 4», которую продюсировал Игорь Крутой. Таким образом, первый опыт с именитыми продюсерами у артистки был более чем позитивный. А после, как призналась певица, некоторые продюсеры делали ей недвусмысленные предложения.

«Когда я пошла на кастинг к еще одному известному продюсеру, который канул куда-то в небытие, кстати… Я пришла на прослушивание, что-то спела, и мне говорят: «А теперь раздевайся». Я так удивилась! Меня попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы они фигуру посмотрели. Я говорю: «До свидания», — цитирует Дубцову МК.

Напомним, на днях Ирина Дубцова отметила свое 40-летие. В этот день певица выпустила долгожданный, третий альбом под названием Sorry.

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