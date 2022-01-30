«Sorry, что так долго»: Ирина Дубцова отметит 40-летие новым альбомом

Певица не выпускала полноформатных пластинок уже 14 лет.

Певица Ирина Дубцова анонсировала свой третий музыкальный альбом. Пластинка по названием Sorry выйдет 14 февраля. 11-го числа откроется ее предзаказ, а также будет представлен некий сюрприз для фанатов. Вероятно, речь идет о клипе.

«Sorry, что так долго», — написала певица в Instagram, опубликовав обложку нового альбома.

Кстати, 14 февраля – день рождения Дубцовой. А в 2022 году это еще и юбилей – артистке исполнится 40 лет. И вот как она решила отметить эту волнующую дату.

Напомним, Ирина Дубцова победила в телепроекте «Фабрика звезд – 4» 2004 года. В 2005-ом певица выпустила альбом «О нем», а в 2007-ом – «Ветра». Далее она перешла на отдельные синглы, выпуская по две-три песни в год.

Звезда продолжает активно участвовать в телешоу. В 2021 году она ярко выступила в музыкальном проекте «Маска» на НТВ.

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