«Я – девушка страстная»: Ирина Дубцова рассказала о необычных романтических подарках от мужчин

Как отметила певица, принимать ванну с шампанским она не готова.

Певица Ирина Дубцова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о романтических подарках от мужчин.

«Ванну с шампанским я принять не готова. Представляете, как это пахнет. А вот кровать с лепестками роз у меня была. Пачкается очень. Если снимать на телефон и выложить в Instagram — это одно. А если на ней заниматься любовью, то постельное белье можно будет выбросить». Ирина Дубцова

Как заметила Дубцова, если в комнате будет она, ее мужчина и тысяча зажженных свечей — это, безусловно, романтично. «Но я за пожарную безопасность. Буду этот момент переживать. Я — девушка страстная. В процессе может произойти все что угодно. Сейчас есть свечки, которые не надо поджигать. Они с батареечками», — заявила Ирина Дубцова.

Напомним, что у Ирины Дубцовой есть сын Артем. Его отцом является музыкант Роман Черницын, с которым она рассталась в 2008 году.

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