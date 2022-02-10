Тутберидзе двумя слова отреагировала на переполох с допинг-тестом Валиевой, что она сказала

Фигуристка Камила Валиева уже провела тренировку в Пекине. Из-за нервов чемпионка дважды упала на лед.

Этери Тутберидзе все-таки прервала молчание после истории вокруг допинг-теста Камилы Валиевой. Тренер наших фигуристок в женском одиночном катании, допущенных до Олимпиады в Пекине, была как всегда немногословна. Этери Георгиевна отказалась от подробных разъяснений или как-либо дебатов на скользкую тему, обронив в беседе со спортивными журналистами только два слова. Но зато каких! Тутберидзе одной сухой фразой поставила всех сомневающихся в «чистоте» наших фигуристок-одиночниц на место. А вот что она сказала.

«Сплетнями не занимаюсь», — приводит championat.com слова Этери Тутберидзе.

Таким образом, тренер Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и «русской ракеты» Александры Трусовой дала понять, что ее мало интересуют инсинуации, нелепые слухи и поклеп. Поддерживать тему с допинг-тестом фигуристки, ставшей олимпийской чемпионкой в командном турнире, Этери Георгиевна не собирается.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Пекине перенесли церемонию награждения призеров командных соревнований из-за сомнительного допинг-теста одного из спортсменов нашей сборной. Правда имя фигуриста не называлось. Позже стало известно, что под вопросом оказался результат Камилы Валиевой.

Комментируя напряженную ситуацию, пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина уточнила, что олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева от участия в Играх не отстранена. Все ждут официальных заявлений Международного олимпийского комитета.

В это же время Камила Валиева провела тренировку в Пекине. Она дважды упала на лед, возможно, сказались нервы и волнение перед очередными стартами. Так, фигуристка сорвала четверной сальхов, сделала тройной аксель, четверной тулуп-тройной тулуп, тройной риттбергер, упала с четверного тулупа, сделала четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц-тройной тулуп.

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