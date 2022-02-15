«Любите того, кто никогда не предаст»: Карпович заговорила после расставания с Прилучным

В День святого Валентина она не призналась в чувствах бойфренду, а начала рассуждать о том, как нужно любить.

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович в День святого Валентина не стала признаваться в любви бойфренду Павлу Прилучному. Судя по последним событиям, они расстались, и теперь девушка задумалась о том, как нужно любить.

Карпович написала у себя в микроблоге, намекнув на предательство: «Любите того, кто никогда тебя не предаст. Да и просто так любите. Ни за что. Потому что любовь не выбирает. Любите весь мир от избытка сердца, просыпаясь с чувством благодарности к богу, вселенной за то, что имеем», — написала звезда.

Напомним, с Прилучным Карпович начала отношения, когда тот еще был женат на актрисе Агате Муцениеце. В 2020 году он развелся с женой, но роман с Карпович не комментировал. За несколько дней до 14 февраля «мажор» обратился к «папиной дочке» с благодарностью за все. Поклонники расценили этот опус как точку в отношениях между ними.

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