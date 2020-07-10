«Не знаю, что мне делать»: Карпович взорвалась, начитавшись стремительно множащихся слухов об отношениях с Прилучным

Актриса «Папиных дочек» Мирослава Карпович взорвалась, начитавшись слухов о своих похождениях с Павлом Прилучным. Вот уже вторую неделю в СМИ активно муссируются новые отношения «мажора» с молодой фавориткой. Прилучный недолго горевал после официального развода с Агатой Муцениеце и практически сразу обратил свое внимание на молодую девушку. Та, в свою очередь, воспользовалась моментом. Сейчас молодые люди активно отдыхают в Ялте с детьми Павла – семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией.

Ранее о происходящем в паре уже успели высказаться близкие к главным героям источники. Так, например, оказалось, что Карпович встречается с Павлом вот уже четыре месяца. Перед отъездом на курорт Прилучный познакомил новую пассию с друзьями. Мирослава со своей стороны старается сделать все, чтобы завоевать доверие детей – в аквапарке Карпович активно нянчила Мию, брала ее на руки и в целом вела себя очень мило.

В пятницу, 10 июля, у актрисы сдали нервы. Начитавшись слухов о собственной личной жизни, Карпович разместила на личной странице в Instagram картинку, которая емко описала все ее чувства от происходящего беспредела.

«Иногда хочется крикнуть сплетницам: дайте сюда сценарий, а то я не знаю, что мне делать», — гласила строчка.

Прилучный, в свою очередь, давно расставил все точки над i в этой истории. Мужчина заявил, что комментировать новый роман не будет, поскольку личная жизнь для него скрыта за семью печатями после череды ошибок с Муцениеце.