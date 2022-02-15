А-ля Мерилин Монро: Ольга Бузова на ветреном берегу плотины в Африке едва удержала платье

Поющая телеведущая Ольга Бузова улетела в Африку, где снимается второй сезон реалити-шоу канала ТНТ на выживание. Сама звезда в нем — ведущая, как и в первый раз, пару ей составит шоумен Михаил Галустян.
В свободное от съемок время Бузова много путешествует. На этот раз красота отправилась на местную плотину, чтобы полюбоваться красотами и сделать оригинальные кадры.
Только на прогулку Бузова оделась не совсем уместно. Модница осталась с прической и в коротком платье из шифона, но не учла ветреность на местности. И позируя на камнях на фоне плотины, девушка то и дело хваталась за платье в духе Мерилин Монро, чтобы противостоять стихии.
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